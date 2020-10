DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Hindley maglia rosa, stesso tempo per Geoghegan Hart! Nibali guadagna una posizione (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 16.12 La nuova classifica generale. I primi due, dopo 20 tappe, hanno lo stesso tempo! Pazzesco… 1 Hindley Jai Team Sunweb 20 85:22:07 2 Geoghegan HART Tao INEOS Grenadiers ,, 3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:32 4 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 2:51 5 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 3:14 6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 6:32 7 Nibali Vincenzo Trek – Segafredo 7:46 8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:05 9 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 9:24 10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 10:08 16.10 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 Geoghegan ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 16.12 La nuova classifica generale. I primi due, dopo 20 tappe, hanno lo! Pazzesco… 1Jai Team Sunweb 20 85:22:07 2HART Tao INEOS Grenadiers ,, 3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:32 4 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 2:51 5 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 3:14 6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 6:32 7Vincenzo Trek – Segafredo 7:46 8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:05 9 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 9:24 10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 10:08 16.10 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1...

