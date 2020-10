Covid, Cgia: Un nuovo lockdown sarebbe il colpo del ko per l’artigianato (Di sabato 24 ottobre 2020) Anche a causa del Covid, l’artigianato è sempre più in affanno. Nei primi 6 mesi di quest’anno le imprese del settore sono diminuite di 4.446 unità; facendo scendere il numero complessivo presente in Italia a quota 1.291.156. Sia nel primo (-10.902) che nel secondo trimestre del 2020 (+6.456) i saldi sono stati tra i peggiori degli ultimi 10 anni, a conferma che l’artigianato, come del resto tutte le attività di prossimità, non è stato in grado di reggere l’urto dello shock pandemico. E se fosse proclamata una nuova chiusura totale del Paese, molto probabilmente assisteremmo al colpo del definitivo ko. A lanciare l’allarme è la Cgia. “Un nuovo lockdown generalizzato – dice il coordinatore dell’Ufficio studi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 ottobre 2020) Anche a causa del, l’artigianato è sempre più in affanno. Nei primi 6 mesi di quest’anno le imprese del settore sono diminuite di 4.446 unità; facendo scendere il numero complessivo presente in Italia a quota 1.291.156. Sia nel primo (-10.902) che nel secondo trimestre del 2020 (+6.456) i saldi sono stati tra i peggiori degli ultimi 10 anni, a conferma che l’artigianato, come del resto tutte le attività di prossimità, non è stato in grado di reggere l’urto dello shock pandemico. E se fosse proclamata una nuova chiusura totale del Paese, molto probabilmente assisteremmo aldel definitivo ko. A lanciare l’allarme è la. “Ungeneralizzato – dice il coordinatore dell’Ufficio studi ...

Lo scrive la Cgia secondo la quale se fosse deciso un nuovo lockdown ... a +3.863 (incide per il 60% sul dato nazionale del II trim,). Se, in questo periodo di Covid, i settori tradizionali ...

