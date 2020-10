Coronavirus, Locatelli: “Faremo di tutto per non arrivare al lockdown, la scuola sarà l’ultima da sacrificare” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Stiamo facendo in queste ore riflessioni col ministro Roberto Speranza, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito per identificare parametri volti a stabilire soglie: parliamo di combinazioni di numeri tra contagiati rispetto ai tamponi, occupazioni delle terapie intensive e ricoveri ordinari, morti. L’idea è di arrivare a definire un meccanismo che faccia scattare dei livelli di restrizioni fino alla peggiore ipotesi del lockdown nazionale a cui faremo di tutto per non arrivare“: lo ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Cts in un’intervista al Fatto quotidiano. “Servono almeno un paio di settimane per avere effetti sulla curva ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) “Stiamo facendo in queste ore riflessioni col ministro Roberto Speranza, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito per identificare parametri volti a stabilire soglie: parliamo di combinazioni di numeri tra contagiati rispetto ai tamponi, occupazioni delle terapie intensive e ricoveri ordinari, morti. L’idea è dia definire un meccanismo che faccia scattare dei livelli di restrizioni fino alla peggiore ipotesi delnazionale a cui faremo diper non“: lo ha affermato Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Cts in un’intervista al Fatto quotidiano. “Servono almeno un paio di settimane per avere effetti sulla curva ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli: “Tra 15 giorni saremo come la Francia”. Locatelli: “Non ci sono elementi per prevedere un lockd… - SkyTG24 : Coronavirus, Locatelli: “Non siamo in una situazione di panico o di allarme” - fattoquotidiano : COVID: LA SITUAZIONE IN ITALIA 'C'è accelerazione ma non crescita esponenziale', leggete cosa dice il presidente de… - CInfotracker : #RT @Adnkronos: #Locatelli: 'Soglie per restrizioni fino al #lockdown' - Ultron65 : RT @Adnkronos: #Locatelli: 'Soglie per restrizioni fino al #lockdown' -