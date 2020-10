Coronavirus, Fico: “A Napoli no espressione di dissenso ma guerriglia criminale” (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA – “Sono state scene di una violenza inaudita quelle di ieri sera a Napoli, da condannare con fermezza. Non sono state l’espressione di un dissenso o dei comprensibili timori di imprenditori e lavoratori che stanno a attraversando momenti di difficoltà, ma una guerriglia criminale”. Lo scrive su facebook Roberto Fico, presidente della Camera. Leggi su dire (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA – “Sono state scene di una violenza inaudita quelle di ieri sera a Napoli, da condannare con fermezza. Non sono state l’espressione di un dissenso o dei comprensibili timori di imprenditori e lavoratori che stanno a attraversando momenti di difficoltà, ma una guerriglia criminale”. Lo scrive su facebook Roberto Fico, presidente della Camera.

PierpaoloRomani : Mafie e Coronavirus. L'allarme lanciato del comandante generale della @GDF Gen. Zafarana al Parlamento. Video e sin… - aleessandroble1 : Scusate , lo fico sommessamente, ma Speranza ha avuto il tempo in questi mesi di scrivere un libro ? Magari che par… - Salvo_Parisi : Fico invita Sgarbi a sistemare la mascherina. Lui sbotta: 'Le porterò il certificato medico'??????? il famoso certifi… - truthse62941705 : RT @randomitaaegi15: apriamo gli occhi? Covid, Sgarbi a Conte: 'Non ne uscirete vivi, azione criminale contro i giovani'. Botta e rispost… - randomitaaegi15 : apriamo gli occhi? Covid, Sgarbi a Conte: 'Non ne uscirete vivi, azione criminale contro i giovani'. Botta e risp… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fico Coronavirus, scontri a Napoli: «Sapiente regia criminale dietro le proteste» Corriere della Sera Coronavirus, scontri a Napoli: «Sapiente regia criminale dietro le proteste»

Li sconfiggeremo con la forza della ragione, con l’evidenza della verità». Anche il presidente della Camera, Roberto Fico condanna con fermezza le « scene di una violenza inaudita a Napoli. Non sono ...

Roberto Fico in spiaggia senza mascherina, "tutti gli altri sono cog***?": rivolta contro il grillino, Sgarbi se la ride

(Adnkronos) Nei giorni scorsi, dopo i numerosi casi di positività al tampone del coronavirus dei parlamentari di maggioranza e opposizione, Fico ha deciso di sospendere ogni votazione. "Il Parlamento ...

Li sconfiggeremo con la forza della ragione, con l’evidenza della verità». Anche il presidente della Camera, Roberto Fico condanna con fermezza le « scene di una violenza inaudita a Napoli. Non sono ...(Adnkronos) Nei giorni scorsi, dopo i numerosi casi di positività al tampone del coronavirus dei parlamentari di maggioranza e opposizione, Fico ha deciso di sospendere ogni votazione. "Il Parlamento ...