Classifica Giro d'Italia 2020, 20ma tappa: Hindley maglia rosa per 86 centesimi! Nibali guadagna una posizione

Jai Hindley è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia 2020 al termine della ventesima tappa. L'australiano ha conquistato il simbolo del primato alla vigilia della frazione conclusiva di questa Corsa rosa, l'ultima cronometro decisiva di Milano. L'alfiere del Team Sunweb si è distinto brillantemente sulla triplice scalata del Sestriere, è riuscito a rifilare oltre un minuto di distacco al suo compagno di squadra Wilco Kelderman (maglia rosa fino a questa mattina) e ora si trova in testa alla Classifica generale con lo stesso tempo del britannico Tao Geoghegan Hart. Il capitano della Ineos Grenadiers ha stretto i denti nel finale sotto gli attacchi dello scatenato oceanico.

