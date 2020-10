Brescia, anche siringhe tra i rifiuti raccolti (Di sabato 24 ottobre 2020) Una settantina di sacchi di rifiuti, nella foto, raccolti tra il Castello, i parchi cittadini, alcuni parcheggi e strade Bresciani. Li hanno raccolti gli ottanta volontari di diverse associazioni ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 ottobre 2020) Una settantina di sacchi di, nella foto,tra il Castello, i parchi cittadini, alcuni parcheggi e stradeni. Li hannogli ottanta volontari di diverse associazioni ...

