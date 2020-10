Bake Off 2020 del 23 ottobre: eliminato Donato (video e streaming) (Di sabato 24 ottobre 2020) L’ottava puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 23 ottobre, ha visto l’eliminazione del tatuatissimo Donato. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, stavolta con Csaba dalla Zorza. Clelia d’Onofrio è spuntata nella prova finale. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Tema della puntata è stata la “regalità”. Nella prima manche, gli 8 concorrenti rimasti si sono sfidati a “singolar tenzone” su preparazioni “reali”: la Torta Regina Elena (o Torta Tenerina), la Victoria Sponge, la Prinzregententorte e la Shepard’s Pie. Ogni coppia si è sfidata su una delle torte proposte e da ogni duello è uscito un ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 24 ottobre 2020) L’ottava puntata diOff Italiadi stasera, 23, ha visto l’eliminazione del tatuatissimo. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, stavolta con Csaba dalla Zorza. Clelia d’Onofrio è spuntata nella prova finale. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Tema della puntata è stata la “regalità”. Nella prima manche, gli 8 concorrenti rimasti si sono sfidati a “singolar tenzone” su preparazioni “reali”: la Torta Regina Elena (o Torta Tenerina), la Victoria Sponge, la Prinzregententorte e la Shepard’s Pie. Ogni coppia si è sfidata su una delle torte proposte e da ogni duello è uscito un ...

Stancoetriste : RT @ddiebrucke: chiudo twitter e vado a guardare bake off che oggi proprio non è giornata qua sopra - ddiebrucke : chiudo twitter e vado a guardare bake off che oggi proprio non è giornata qua sopra - Unf_Tweet : - zazoomblog : Bake Off Italia 2020 l’eliminato di venerdì 23 ottobre è…. (Spoiler) e Clelia è tornata! - #Italia #l’eliminato… - Erikamdlerma : Caso strano solo a masterchef chiamano il notaio quando rubano gli ingredienti a bake off che fanno di peggio nulla ahah #bakeoffitalia -