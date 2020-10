Atalanta-Sampdoria 1-3, seconda sconfitta di fila per i nerazzurri (Di sabato 24 ottobre 2020) Atalanta-Sampdoria si sfidano nel match valido per il 5° turno della Serie A. Finisce 1-3 per gli ospiti, che dopo aver battuto la Lazio fanno il colpaccio a Bergamo Finisce 1-3 il match tra Atalanta-Sampdoria. Per i nerazzurri si tratta della seconda sconfitta consecutiva, al contrario degli ospiti che raggiungono le tre vittorie consecutive. La cronaca Leggero turnover per Gasperini, cha lascia fuori Zapata e Gosens per Lammers e Mojica. Ranieri invece lancia Damsgaard titolare. Il primo a rendersi pericoloso è Gomez, con una conclusione da fuori che esce di poco. Al 13° però gli ospiti passano in vantaggio. Grande azione di Damsgaard che serve Quagliarella in area, l’attaccante si porta la palla sul sinistro e fulmina Sportiello con una ... Leggi su zon (Di sabato 24 ottobre 2020)si sfidano nel match valido per il 5° turno della Serie A. Finisce 1-3 per gli ospiti, che dopo aver battuto la Lazio fanno il colpaccio a Bergamo Finisce 1-3 il match tra. Per isi tratta dellaconsecutiva, al contrario degli ospiti che raggiungono le tre vittorie consecutive. La cronaca Leggero turnover per Gasperini, cha lascia fuori Zapata e Gosens per Lammers e Mojica. Ranieri invece lancia Damsgaard titolare. Il primo a rendersi pericoloso è Gomez, con una conclusione da fuori che esce di poco. Al 13° però gli ospiti passano in vantaggio. Grande azione di Damsgaard che serve Quagliarella in area, l’attaccante si porta la palla sul sinistro e fulmina Sportiello con una ...

ZZiliani : Rizzoli e @AIA_it ci spiegate perchè la Sampdoria, per un chiaro fallo di mano ravvicinato di Bonucci e per un chia… - Atalanta_BC : Esordio dal 1' per @11johanmojica e #Lammers! ?? I nostri 11 ?? Here's our #StartingXI to face Sampdoria! ??… - OptaPaolo : 168 - Fabio #Quagliarella ha eguagliato Giuseppe Savoldi, entrambi 168 gol, al 15º posto dei migliori marcatori all… - marcelloharan : @Chinask43179174 Quindi, per la proprietà transitiva, Napoli-Sampdoria sarà sfida scudetto. Più semplicemente, al… - rilaco74 : RT @StefanoDelCoro2: Da quando si è sbloccata con la #Fiorentina, la #Sampdoria ha battuto anche #Lazio e #Atalanta in fila. In panchina c'… -