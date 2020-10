Traffico Roma del 23-10-2020 ore 07:30 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi Traffico sostenuto su tutte le principali arterie stradali in direzione della centro città in particolare in Roma Nord code sulle vie Cassia e Flaminia a partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa fino a viale di Tor di Quinto code anche sulla Salaria Villa Spada aeroporto di Lourdes sulla Palombarese via di Marco Simone alla rotatoria quella via Nomentana e sulla Trionfale da via ipogeo degli Ottavi alla San Filippo Neri trafficato il tratto Urbano della Roma L’Aquila da Tor Cervara al bivio per la tangenziale sul raccordo in carreggiata interna code a tratti dalla diramazione di Roma su dalla Ardeatina in esterna si rallenta dalla Prenestina al bivio per la Roma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalle redazioni studio Daniele guerrisisostenuto su tutte le principali arterie stradali in direzione della centro città in particolare inNord code sulle vie Cassia e Flaminia a partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa fino a viale di Tor di Quinto code anche sulla Salaria Villa Spada aeroporto di Lourdes sulla Palombarese via di Marco Simone alla rotatoria quella via Nomentana e sulla Trionfale da via ipogeo degli Ottavi alla San Filippo Neri trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara al bivio per la tangenziale sul raccordo in carreggiata interna code a tratti dalla diramazione disu dalla Ardeatina in esterna si rallenta dalla Prenestina al bivio per la...

Domani transita anche da Montecarlo la “Mille Miglia“ e per questo la viabilità del centro storico subisce modifiche e ci sono divieti ad hoc. Eccoli. Divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i ...

Non bastano gli autobus in fiamme, domani ci sarà a Roma anche lo sciopero dei mezzi pubblici. La strada è stata chiusa, sul posto presente il Gruppo Aurelio del Corpo di Polizia Locale di Roma che ...

