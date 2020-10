Smantellata una rete di pedofili (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - La polizia postale ha smantellato una rete di pedofili che acquistavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori anche di anni 13. Denunciate 13 persone per divulgazione, cessione e detenzione di ingente quantita' di immagini video e foto pedopornografiche. Si tratta di una vasta operazione, spiega un comunicato, della polizia postale di Trieste e Udine coordinata dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online del Servizio polizia postale e delle comunicazioni di Roma, disposta dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nell'ambito del contrasto alla pedopornografia online. L'operazione 'Pepito' ha portato all'esecuzione di 11 decreti di perquisizione in 6 regioni italiane e alla denuncia di 13 persone, responsabili di detenzione di immagini video e foto pedopornografiche. Rinvenute, ... Leggi su agi (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - La polizia postale ha smantellato unadiche acquistavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori anche di anni 13. Denunciate 13 persone per divulgazione, cessione e detenzione di ingente quantita' di immagini video e foto pedopornografiche. Si tratta di una vasta operazione, spiega un comunicato, della polizia postale di Trieste e Udine coordinata dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online del Servizio polizia postale e delle comunicazioni di Roma, disposta dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nell'ambito del contrasto alla pedopornografia online. L'operazione 'Pepito' ha portato all'esecuzione di 11 decreti di perquisizione in 6 regioni italiane e alla denuncia di 13 persone, responsabili di detenzione di immagini video e foto pedopornografiche. Rinvenute, ...

Affaritaliani : Pedofilia, smantellata una rete che agiva in tutta Italia: 13 denunciati - AgenziaOpinione : Polizia di Stato * “Operazione PEPITO”: « smantellata dalla Postale di Trieste una rete di pedofili che acquistavan… - ksnt63 : @BeppeMarottaMa1 @SutterCane16 Ho una notizia: la sanità in Italia è stata smantellata da 20 anni di politiche di d… - the_archangelus : @PresMoratti Siamo una squadra imbarazzante dal centrocampo in giù, mercato cervellotico senza un esterno sinistro… - _DAGOSPIA_ : PERU',CHE COCA!A LA RUSTICA SMANTELLATA UNA BANDA DEDITA AL NARCOTRAFFICO INTERNAZIONALE: 21 ARRESTI… -

Ultime Notizie dalla rete : Smantellata una Smantellata una rete di pedofili AGI - Agenzia Giornalistica Italia Smantellata rete di pedofili, perquisizioni in 6 regioni e 13 denunce

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia Postale ha smantellato una rete di pedofili che acquistavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori anche di 13 anni. Denunciate 13 persone per ...

Smantellata una rete di pedofili

AGI - La polizia postale ha smantellato una rete di pedofili che acquistavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori anche di anni 13. Denunciate 13 persone per divulgazione, ...

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia Postale ha smantellato una rete di pedofili che acquistavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori anche di 13 anni. Denunciate 13 persone per ...AGI - La polizia postale ha smantellato una rete di pedofili che acquistavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori anche di anni 13. Denunciate 13 persone per divulgazione, ...