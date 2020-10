Real Madrid, che gol di Modric in allenamento! (VIDEO) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Luka Modric è stato protagonista di una grande rete in allenamento con il Real Madrid durante una seduta di conclusioni in porta. Ecco il VIDEO:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGsSZFNBc93/" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lukaè stato protagonista di una grande rete in allenamento con ildurante una seduta di conclusioni in porta. Ecco il:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGsSZFNBc93/" ITA Sport Press.

