Rally Ypres | tappa in Belgio a rischio per il Covid-19

Il Rally Ypres, penultima tappa stagionale, potrebbe essere a serio rischio vista la difficile situazione in Belgio per colpa del Covid-19. Come molti altri paesi dell’Europa, la nazione sta ...Era nell'aria, ed ecco arrivare un altro colpo di scure sui campionati rally in quel del Belgio: l'Hemicuda Rally previsto questo weekend non si terrà, per ovvie ragioni legate al coronavirus.Weekend ...