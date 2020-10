Mancini | “Voglio essere ricordato come buon calciatore e come buona persona”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il difensore della Roma, Gianluca, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro lo Young Boys.ha rilasciato dichiarazioni a tutto tondo sulla sua esperienza da, che va al di là di quella meramente sportiva: “Io ho un pensiero particolare sul calcio, si possono creare dei legami, ma difficilmente proseguono nel tempo. Con Spinazzola è successo, saremmo stati amici anche se ci fossimo conosciuti fuori dal campo. Sono cresciuto in un paese molto piccolo, andare a giocare nelle grandi città mi ha fatto maturare in fretta. La lontananza dalla famiglia? Il primo anno a Perugia sono andato da solo, mia moglie lavorava. I primi mesi sono stati difficili, non vedevo la famiglia e gli amici, ho passato dei momenti difficili. Mia moglie mi supporta in tutto, mi sfogo ...