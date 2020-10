Le previsioni meteo di sabato 24 ottobre

(Di venerdì 23 ottobre 2020) – Nuvole e rovesci al Nord, condizioni di marcata instabilità al Centro. Peggiora al Sud. – Nuovoall’insegna dell’instabilità regioni italiane con rovesci sparse e temperature in lieve calo. Nord – Nuvole e rovesci su Triveneto ed Emilia Romagna Condizioni di marcata instabilità su Triveneto ed Emilia Romagna, condizioni in sensibile miglioramento sul quadrante occidentale. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sul versante tirrenico e su quello adriatico Rovesci anche a carattere temporalesco sul versante tirrenico e su quello adriatico. Migliora dalla sera. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che scenderanno a 22 gradi. Sud – Nuvole e rovesci sulle ...

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Inizio settimana molto tranquillo ... Quota neve variabile tra 2500/2600 metri. Tempo discreto per buona parte della giornata di sabato 24 e più soleggiamento per quella di ...