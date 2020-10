Juventus, concluso l’isolamento fiduciario del gruppo squadra (Di venerdì 23 ottobre 2020) Con un giro di tamponi tutti negativi, la Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone. Restano in isolamento i due positivi, Cristiano Ronaldo e Weston McKennie concluso l’isolamento fiduciario del gruppo squadrahttps://t.co/xlZ8qVLp9m pic.twitter.com/WLPhW1eA1r — JuventusFC (@Juventusfc) October 23, 2020 Foto: Logo Juventus L'articolo Juventus, concluso l’isolamento fiduciario del gruppo squadra proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Con un giro di tamponi tutti negativi, laFootball Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si èoggi pomeriggio il periodo di isolamentoprecedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone. Restano in isolamento i due positivi, Cristiano Ronaldo e Weston McKenniel’isolamentodelhttps://t.co/xlZ8qVLp9m pic.twitter.com/WLPhW1eA1r —FC (@fc) October 23, 2020 Foto: LogoL'articolol’isolamentodelproviene da Alfredo ...

