Il tavolo touch screen per sfidarsi (anche in remoto) a oltre 50 giochi in scatola

Leggi su wired

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Infinity Game Table (foto: Arcade1Up)Addio pedine perse, tabelloni rotti e istruzioni che non si trovano più. Il futuro deidapotrebbe essere digitale e permettere di sfidare inamici lontani. È il progetto di Infinity Game Table, lanciato su Kickstarter dagli sviluppatori di Arcade1Up: uncone connessione wifi che permette di cimentarsi con50in, da Monopoly a Trivial Pursuit. L’idea ha riscosso un gran successo: in pochi giorni l’obiettivo di raccogliere 50mila dollari (circa 42.370 euro) è stato ampiamente superato. Mentre scriviamo, il contatore segna la cifra di 750.852 euro. Merito, forse, del rinnovato amore per i ...