Ida Platano (ex U&D) rompe il silenzio su Riccardo e smentisce un nuovo flirt (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ida Platano e Riccardo Guarnieri non stanno più insieme da diversi mesi. Ma come sono i rapporti tra loro oggi? A svelarlo è stata proprio l'ex dama di Uomini e donne in un intervista rilasciata sull'ultimo numero del Magazine del programma. Stando a quanto pubblicato, pare che i due ex fidanzati non abbiano nessuno tipo di rapporto, nessuna telefonata o scambio di messaggi. Ida ha voluto anche smentire le voci che la vorrebbero al fianco di un altro uomo. Per il momento dunque, l'ex protagonista di U&D è single e sembra non voler fare ritorno nel programma di Maria De Filippi. Ida Platano rompe il silenzio su Riccardo: 'Non c'è più alcun tipo di rapporto'

