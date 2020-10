H. Verona, Juric: “Affronteremo la Juventus come abbiamo fatto con le altre squadre” (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'Hellas Verona affronterà domenica sera la Juventus di Pirlo all'Allianz Stadium. Il tecnico Ivan Juric, ha presentato la partita in sala stampa: "abbiamo uno stile di gioco definito, ci abbiamo lavorato tanto l'anno scorso, e adesso siamo ripartiti con questa idea e interpreti diversi. Ma l'idea è affrontare la Juve come affrontiamo le altre, poi ovviamente vediamo. La squadra ha lavorato bene a livello difensivo, e intendo tutta la squadra, non solo i difensori. Anche se in certe situazioni ci è andata bene, ma nell'ultima siamo stati molto bravi. L'ultima prestazione è andata oltre le mie aspettative, sapendo che c'erano tre o quattro ragazzi che avevano fatto solo una settimana. Sono rimasto sbalordito di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'Hellasaffronterà domenica sera ladi Pirlo all'Allianz Stadium. Il tecnico Ivan, ha presentato la partita in sala stampa: "uno stile di gioco definito, cilavorato tanto l'anno scorso, e adesso siamo ripartiti con questa idea e interpreti diversi. Ma l'idea è affrontare la Juveaffrontiamo le, poi ovviamente vediamo. La squadra ha lavorato bene a livello difensivo, e intendo tutta la squadra, non solo i difensori. Anche se in certe situazioni ci è andata bene, ma nell'ultima siamo stati molto bravi. L'ultima prestazione è andata oltre le mie aspettative, sapendo che c'erano tre o quattro ragazzi che avevanosolo una settimana. Sono rimasto sbalordito di ...

