Giro d’Italia 2020 | Bugno | “Tappa accorciata? Sono dalla parte dei corridori” Social in rivolta

Nel corso della telecronaca della diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2020, l'ex ciclista ed ora commentatore Rai Gianni Bugno si è schierato dalla parte dei corridori che hanno boicottato la partenza della tappa da Morbegno ad Asti, protestando per il maltempo accoppiato alla lunghezza, oltre 250 km. Queste le parole di Bugno che hanno scatenato una vera e propria rivolta sui Social: "E' stata una decisione presa in fretta, perché ieri i ciclisti sono rientrati molto tardi in albergo, e che non farà di sicuro piacere. Ma è una decisione che rispetto e che è saggia. Io sono dalla parte dei corridori."

