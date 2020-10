Frankie hi–nrg mc e le parole di «Rodari 2.0» (Di sabato 24 ottobre 2020) In occasione del centenario dalla sua nascita, Frankie hi–nrg mc racconta Gianni Rodari in un film documentario in onda stasera alle 21.10 in prima visione tv su laF (Sky 135, on Demand su Sky e su Sky Go). Rodari 2.0 – Spazio alla parola è il racconto della vita e dell’eredità culturale dello scrittore, chiedendosi qual è oggi il potere della fantasia e dell’immaginazione nell’era delle nuove tecnologie e della crescita esponenziale della quantità di immagini cui sono sottoposti i … Continua L'articolo Frankie hi–nrg mc e le parole di «Rodari 2.0» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 ottobre 2020) In occasione del centenario dalla sua nascita,hi–nrg mc racconta Gianniin un film documentario in onda stasera alle 21.10 in prima visione tv su laF (Sky 135, on Demand su Sky e su Sky Go).2.0 – Spazio alla parola è il racconto della vita e dell’eredità culturale dello scrittore, chiedendosi qual è oggi il potere della fantasia e dell’immaginazione nell’era delle nuove tecnologie e della crescita esponenziale della quantità di immagini cui sono sottoposti i … Continua L'articolohi–nrg mc e ledi «2.0» proviene da il manifesto.

frankiehinrgmc : Questa sera alle 21:10 su @laeffetv va in onda “Rodari 2.0”, il documentario che ho condotto, in occasione del cent… - giusmo1 : (Grazie e cuori) Gianni #Rodari, @frankiehinrgmc racconta il segreto del grande scrittore che nasceva 100 anni fa… - _Eczema : RT @artribune: Frankie hi–nrg mc racconta Gianni Rodari in un nuovo documentario - SamiCarobbio : Gianni Rodari, Frankie hi-nrg racconta il segreto del grande scrittore che nasceva 100 anni fa - artribune : Frankie hi–nrg mc racconta Gianni Rodari in un nuovo documentario -

