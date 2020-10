Formula 1 | le prove libere del GP del Portogallo | Bottas il più veloce in FP1 4° Leclerc

(Di venerdì 23 ottobre 2020)1, ledel GP del. Mercedes davanti a tutti in FP1. Bene la Ferrari. PORTIMAO () –1, ledel GP del. Ritorno del circus sulla pista di Portimao, circuito che non aveva mai ufficialmente ospitato un weekend del Mondiale delle quattro ruote. (Il programma completo del weekend)1,del GP del: il resoconto della FP1 Una FP1 molto equilibrata. La Mercedes ha confermato di avere un passo migliore rispetto alle avversarie, ma c’è molta curiosità nella FP2 che potrebbe dare delle indicazioni più certe. Nella mattinata di Portimao ...

SkySportF1 : Dalle 12 il via alle libere del #PortugueseGP: tutti gli aggiornamenti da Portimao #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? Bottas martella già da subito ? (?? #FP1) ? Leclerc si gioca il 3° posto con le Red Bull I tempi ?… - SkySportF1 : ?? #Hamilton detta già il passo (-45’ ?? #FP1) ?? #Leclerc tra le due #Mercedes malgrado un testacoda Il LIVE ?… - giulyleclerc : RT @SkySportF1: ?? Bottas martella già da subito ? (?? #FP1) ? Leclerc si gioca il 3° posto con le Red Bull I tempi ? - MandorinoLuigi : RT @SkySportF1: ?? Bottas martella già da subito ? (?? #FP1) ? Leclerc si gioca il 3° posto con le Red Bull I tempi ? -

Ultime Notizie dalla rete : Formula prove

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Dominio Mercedes nella prima sessione di prove libere a Portimao, dove la F1 arriva per la prima volta nella sua storia. In 1'18''410 Valtteri Bottas ha preceduto il ...Dominio Mercedes nella prima sessione di prove libere a Portimao, dove la F1 arriva per la prima volta nella sua storia. In 1'18«410 Valtteri Bottas ha preceduto il compagno e campione del mondo Lewis ...