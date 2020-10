Crescono ancora i casi di Covid in Italia: +19.143. I morti sono 91, record di tamponi (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - Ulteriore impennata dei nuovi casi di Coronavirus in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 19.143 (a fronte del +16.079) di ieri, per un totale di 484.869. Nuovo picco però anche del numero dei tamponi: sono stati 182.032. Novantuno i morti (ieri erano stati 136), per un totale di 37.059. Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti in terapia intensiva sono 1.049 (57 in più di ieri), i ricoverati con sintomi 10.549 (+855). In isolamento domiciliare ci sono 174.404 persone (+15.788). Gli attualmente positivi sono saliti a 186.002 (+16.700), i dimessi/guariti 261.808 (+2.352). I 91 morti delle ... Leggi su agi (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - Ulteriore impennata dei nuovidi Coronavirus in: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se neregistrati 19.143 (a fronte del +16.079) di ieri, per un totale di 484.869. Nuovo picco però anche del numero deistati 182.032. Novantuno i(ieri erano stati 136), per un totale di 37.059. Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti in terapia intensiva1.049 (57 in più di ieri), i ricoverati con sintomi 10.549 (+855). In isolamento domiciliare ci174.404 persone (+15.788). Gli attualmente positivisaliti a 186.002 (+16.700), i dimessi/guariti 261.808 (+2.352). I 91delle ...

