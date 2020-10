Covid McKennie, la Juventus esce dalla bolla: ecco quando tornerà l’americano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid McKennie – Il Covid in casa Juventus. Così come Cristiano Ronaldo, anche Weston McKennie è risultato positivo al Covid. Due soli casi, per ora, nella Juventus di Pirlo. I bianconeri oggi escono dalla bolla. Oggi, infatti, scade l’isolamento della rosa bianconera, che è nella “bolla” del JHotel dallo scorso 14 ottobre, dopo la positività di McKennie. Covid McKennie, le condizioni dell’americano Novità importanti sul’ex Schalke. Il club bianconero sarà impegnato domenica sera in casa contro l’Hellas Verona e La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 ottobre 2020)– Ilin casa. Così come Cristiano Ronaldo, anche Westonè risultato positivo al. Due soli casi, per ora, nelladi Pirlo. I bianconeri oggi escono. Oggi, infatti, scade l’isolamento della rosa bianconera, che è nella “” del JHotel dallo scorso 14 ottobre, dopo la positività di, le condizioni dell’americano Novità importanti sul’ex Schalke. Il club bianconero sarà impegnato domenica sera in casa contro l’Hellas Verona e La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione ...

