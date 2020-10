Covid, Giuseppe Conte sotto pressione:“lockdown? Ora la verità “ (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giuseppe Conte chiamato a rispondere sulla situazione delicata nella quale verte il paese. Un possibile lockdown? Il premier ammette la verità. View this post on Instagram Tanto più rigoroso sarà il rispetto delle prescrizioni da parte di ciascuno di noi, tanto più efficace sarà il Contenimento del rischio di contagio e più possibile superare questa … L'articolo Covid, Giuseppe Conte sotto pressione:“lockdown? Ora la verità “ proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 23 ottobre 2020)chiamato a rispondere sulla situazione delicata nella quale verte il paese. Un possibile lockdown? Il premier ammette la verità. View this post on Instagram Tanto più rigoroso sarà il rispetto delle prescrizioni da parte di ciascuno di noi, tanto più efficace sarà ilnimento del rischio di contagio e più possibile superare questa … L'articolo:“lockdown? Ora la verità “ proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giuseppe Covid, cento scienziati a Mattarella e Conte: «Misure drastiche in 2-3 giorni» Il Messaggero Aperta la terapia intensiva Covid di Empoli: 10 posti letto disponibili, già oggi i primi pazienti ricoverati

È stato riaperto oggi il reparto di terapia intensiva Covid di Empoli con10 posti letto disponibili, mentre i posti letto di sub intensiva cardiologica sono stati spostati nel setting 1 A1 e nella ...

Lamezia Terme: Pronto Soccorso, D’Ippolito (M5S) chiede l’intervento urgente dell’Asp di...

Con una diffida formale il deputato M5S Giuseppe D’Ippolito ha chiesto alla commissione ... complice la recrudescenza da Covid, sta collassando. I pochi sanitari rimasti – spiega il deputato – sono ...

