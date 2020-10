Covid, 100 tra prof e scienziati scrivono a Conte e Mattarella: "Subito misure drastiche" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dare “piena adesione alla richiesta” del presidente dei Lincei, Giorgio Parisi “di assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni” per “evitare che i numeri del contagio in Italia arrivino inevitabilmente, in assenza di misure correttive efficaci, nelle prossime tre settimane, a produrre alcune centinaia di decessi al giorno”. È quanto si legge nel testo di una lettera-appello che è stata appena inviata al capo dello Stato Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a firma di oltre cento tra scienziati e docenti universitari, tra cui figurano i nomi del Rettore della Normale di Pisa, Luigi Ambrosio e di Fernando Ferroni, ex presidente Istituto Nazionale Fisica Nucleare.“Come scienziati, ricercatori, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dare “piena adesione alla richiesta” del presidente dei Lincei, Giorgio Parisi “di assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni” per “evitare che i numeri del contagio in Italia arrivino inevitabilmente, in assenza dicorrettive efficaci, nelle prossime tre settimane, a produrre alcune centinaia di decessi al giorno”. È quanto si legge nel testo di una lettera-appello che è stata appena inviata al capo dello Stato Sergioe al presidente del Consiglio, Giuseppe, a firma di oltre cento trae docenti universitari, tra cui figurano i nomi del Rettore della Normale di Pisa, Luigi Ambrosio e di Fernando Ferroni, ex presidente Istituto Nazionale Fisica Nucleare.“Come, ricercatori, ...

petergomezblog : Covid, i medici di famiglia alle prese a Milano con la seconda ondata: “100 chiamate al giorno, pazienti in attesa… - TizianaFerrario : Altro esempio di come funziona il servizio sanitario USA. Il vicesindaco di Azzano ricoverato a New York per Covid:… - Mov5Stelle : Esonero totale dai contributi per le aziende che non ricevono la cassa integrazione COVID. Nel #DecretoAgosto punt… - ilmessaggeroit : Covid, 100 scienziati a Mattarella e Conte: «Misure drastiche in 2-3 giorni» - irenechiari1966 : ANSA FLASH: COVID:100 SCIENZIATI, MISURE DRASTICHE IN 2-3 GIORNI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 100 Covid, 100 scienziati a Mattarella e Conte: «Misure drastiche in 2-3 giorni» Il Messaggero Covid, 100 scienziati a Mattarella e Conte: «Misure drastiche in 2-3 giorni»

Misure drastiche nei prossimi 2 o 3 giorni per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per Covid-19: è l' appello lanciato oggi da oltre cento scienziati al presidente della Repubblica, ...

Covid. Studio Spallanzani: “Test salivari sono una valida alternativa al tampone molecolare”

23 OTT - Test sulla saliva invece del tampone `classico´ per scoprire l'infezione da coronavirus Sars-Cov-2 ... con un rilascio virale che può perdurare fino a 100 giorni. Nei pazienti con ...

Misure drastiche nei prossimi 2 o 3 giorni per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per Covid-19: è l' appello lanciato oggi da oltre cento scienziati al presidente della Repubblica, ...23 OTT - Test sulla saliva invece del tampone `classico´ per scoprire l'infezione da coronavirus Sars-Cov-2 ... con un rilascio virale che può perdurare fino a 100 giorni. Nei pazienti con ...