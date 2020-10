Costa troppo. Naufraga lo scudo sulle pensioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'aveva annunciato in pompa magna Nunzia Catalfo ma è già Naufragato prima di partire lo scudo del governo per salvaguardare le pensioni dalla caduta del Pil con il Covid. Costa troppo e non se ne farà nulla. La ministra del Lavoro aveva voluto l'intervento per frenare l'impatto negativo della recessione sugli assegni ma valutazioni tecniche ipotizzano costi lordi di 2.5-3 miliardi nel 2023. Per il 2021 resterà, invece, la salvaguardia attuale. Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'aveva annunciato in pompa magna Nunzia Catalfo ma è giàto prima di partire lodel governo per salvaguardare ledalla caduta del Pil con il Covid.e non se ne farà nulla. La ministra del Lavoro aveva voluto l'intervento per frenare l'impatto negativo della recessione sugli assegni ma valutazioni tecniche ipotizzano costi lordi di 2.5-3 miliardi nel 2023. Per il 2021 resterà, invece, la salvaguardia attuale.

tempoweb : Costa troppo. Naufraga lo scudo sulle pensioni #nunziacatalfo #pensioni #pil - Ralluna06437356 : RT @TomaiMina: Vorrei un #SugarDaddys ma non uno di quelli che ti dice no li no li no costa troppo un #SugarDaddys che mi dica to la carta… - BluDiChina : il farmaco ottimo è quello che costa meno, e quindi è quello che vi rimborseremo. Perché mandò il suo direttore AIF… - VAbbondanti : @MeryBri Quella di Legami l'ho usata per anni: copertina morbida ecopelle, in un sacco di colori! Io prendevo quell… - AensAlbert : @juventusfc @adidasfootball @Pharrell @humanrace NOI STA ROBA DA BIMBIMINCHIA NON SAPPIAMO COSA SIA . FÁ SCHIFO E C… -

Ultime Notizie dalla rete : Costa troppo Costa troppo. Naufraga lo scudo sulle pensioni Il Tempo Costa troppo. Naufraga lo scudo sulle pensioni

Costa troppo e non se ne farà nulla. La ministra del Lavoro aveva voluto l'intervento per frenare l'impatto negativo della recessione sugli assegni ma valutazioni tecniche ipotizzano costi lordi di ...

Inter, troppi gol al passivo. Conte corre ai ripari

Ciò detto, va però sottolineato come il problema sia una costante da inizio stagione per un’Inter che ... possa diventare l’uomo deputato a riequilibrare un po’ una squadra che subisce troppo. Il ...

Costa troppo e non se ne farà nulla. La ministra del Lavoro aveva voluto l'intervento per frenare l'impatto negativo della recessione sugli assegni ma valutazioni tecniche ipotizzano costi lordi di ...Ciò detto, va però sottolineato come il problema sia una costante da inizio stagione per un’Inter che ... possa diventare l’uomo deputato a riequilibrare un po’ una squadra che subisce troppo. Il ...