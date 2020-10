Coronavirus in Lombardia, i contagi in 24 ore arrivano a +4.916. Salgono ancora le terapie intensive: +28 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Il bollettino del 23 ottobre I dati di oggi venerdì 23 ottobre 2020 Salgono i casi di Coronavirus in Lombardia. Ieri il numero dei contagiati, in appena 24 ore, era di +4.125, oggi è di +4.916 di cui 305 debolmente positivi e 31 a seguito di test sierologico. Le vittime sono +7 mentre ieri +29 per un totale di 17.159 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoverati ordinari sono 2.013 (+318), in terapia intensiva si trovano 184 pazienti (ieri erano 156), con un aumento di 28 unità solo nell’ultima giornata. I guariti sono 85.909, i dimessi 2.627 per un totale di 88.536 (+477 rispetto a ieri), in isolamento domiciliare ci sono ancora 35.753 persone (+4.076), gli attualmente positivi sono ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Il bollettino del 23 ottobre I dati di oggi venerdì 23 ottobre 2020i casi diin. Ieri il numero deiati, in appena 24 ore, era di +4.125, oggi è di +4.916 di cui 305 debolmente positivi e 31 a seguito di test sierologico. Le vittime sono +7 mentre ieri +29 per un totale di 17.159 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoverati ordinari sono 2.013 (+318), in terapia intensiva si trovano 184 pazienti (ieri erano 156), con un aumento di 28 unità solo nell’ultima giornata. I guariti sono 85.909, i dimessi 2.627 per un totale di 88.536 (+477 rispetto a ieri), in isolamento domiciliare ci sono35.753 persone (+4.076), gli attualmente positivi sono ...

