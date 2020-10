Coronavirus, è ancora record di nuovi contagi in Francia: +42.032 in 24 ore. 184 i morti: il totale sale a 34.508 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Sono +42.032 i nuovi contagi da Coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore, secondo i numeri diffusi dal ministero della Salute. Un nuovo record dunque, che supera quello di ieri, quando si erano registrati +41.622 nuovi positivi in un giorno. Il numero dei tamponi è decisamente superiore a quello italiano: una media quotidiana di circa 232mila tamponi. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 184. E negli ultimi quattro giorni nelle case di cura e negli istituti per disabili sono morte 114 persone. Il totale dei decessi dall’1 marzo è salito a 34.508. Sono in aumento anche le rianimazioni: i questi reparti oggi si contano quasi 300 pazienti in più rispetto a ieri ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Sono +42.032 idainnelle ultime 24 ore, secondo i numeri diffusi dal ministero della Salute. Un nuovodunque, che supera quello di ieri, quando si erano registrati +41.622positivi in un giorno. Il numero dei tamponi è decisamente superiore a quello italiano: una media quotidiana di circa 232mila tamponi. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 184. E negli ultimi quattro giorni nelle case di cura e negli istituti per disabili sono morte 114 persone. Ildei decessi dall’1 marzo è salito a 34.508. Sono in aumento anche le rianimazioni: i questi reparti oggi si contano quasi 300 pazienti in più rispetto a ieri ...

DiMarzio : #Juventus | #CristianoRonaldo ancora positivo al coronavirus: la situazione - Agenzia_Ansa : Contagi ancora in aumento in Italia: 16.079 in 24 ore. I morti 136 #Coronavirus #ANSA - capuanogio : Secondo @cmjornal #Ronaldo è risultato ancora positivo al tampone #Covid19 - Tantipensieri2 : Bollettino #coronavirus 23 ottobre: 19.143 nuovi casi e 91 decessi. Ancora un aumento considerevole di casi: ieri i… - lorenzmariapia : RT @NoEvilHero: La Svezia è forse l'unica nazione che non ha seguito le linee guida dell'UE contro il coronavirus. Risultato? Pochi casi, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus: ancora record in Puglia, sono 590 i nuovi positivi CoratoLive Sappiamo curare meglio i malati di Covid, oggi?

Si osserva un netto calo della mortalità nei pazienti ospedalizzati in tutto il mondo e non solo nei giovani adulti: sappiamo curare meglio anche gli anziani e le persone con altre patologie. In uno s ...

Emergenza coronavirus in Sicilia, slitta a domani l'ordinanza di Musumeci

Si cerca omogeneità tra governo centrale e Regione e il governatore prova a salvaguardare alcune attività ecnomiche ...

Si osserva un netto calo della mortalità nei pazienti ospedalizzati in tutto il mondo e non solo nei giovani adulti: sappiamo curare meglio anche gli anziani e le persone con altre patologie. In uno s ...Si cerca omogeneità tra governo centrale e Regione e il governatore prova a salvaguardare alcune attività ecnomiche ...