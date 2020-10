Benevento | denuncia sindaco | “La Asl ha perso i tamponi effettuati”

Testament73 : RT @AdriMCMLXI: Colle Sannita - #Benevento: 'La Asl ha smarrito i tamponi fatti nove giorni fa': la denuncia su Facebook del sindaco https:… - AdriMCMLXI : Colle Sannita - #Benevento: 'La Asl ha smarrito i tamponi fatti nove giorni fa': la denuncia su Facebook del sindaco - Today_it : 'La Asl ha smarrito i tamponi fatti nove giorni fa': la denuncia su Facebook del sindaco - ottopagine : Si infortuna, il datore di lavoro lo denuncia per estorsione #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento denuncia

Indignata “dalla mancanza di interlocuzione da parte dell’Asl di Benevento” Nunzia Cillo, concittadina sannita, domiciliata in città presso la casa dei genitori, risultata positiva a seguito di tampon ...LEGGI ANCHE > Feltri e il virus come giusta punizione per chi non vuole spendere soldi per il tampone Michele Iapozzuto, primo cittadino del comune di Colle Sannita, ha parlato di un’indagine condotta ...