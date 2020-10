Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 22 ottobre 2020 (Di venerdì 23 ottobre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 22 ottobre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani ha totalizzato 7286 spettatori (27.92% di share) nel primo episodio e 6791 (32.78%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Chi vuol essere milionario ha avuto 1622 spettatori, 8.84% di share. La puntata de Le Iene su Italia1 hanno avuto in media 1443 spettatori (8.17%); su Rai2 il telefilm FBI ha avuto 674 spettatori (2.491%) e a seguire 911 ne ha ottenuti 469 (1.96%) nel primo episodio e 420 (2.30%) nel secondo, mentre il film Tonya su Rai3 829 spettatori (3.32%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1052 spettatori (5.56%) ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 23 ottobre 2020)dei programmi più visti di, giovedì 22, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani ha totalizzato 7286 spettatori (27.92% di share) nel primo episodio e 6791 (32.78%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Chi vuol essere milionario ha avuto 1622 spettatori, 8.84% di share. La puntata de Le Iene su Italia1 hanno avuto in media 1443 spettatori (8.17%); su Rai2 il telefilm FBI ha avuto 674 spettatori (2.491%) e a seguire 911 ne ha ottenuti 469 (1.96%) nel primo episodio e 420 (2.30%) nel secondo, mentre il film Tonya su Rai3 829 spettatori (3.32%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1052 spettatori (5.56%) ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri, 22 ottobre 2020: Doc- Nelle tue mani vs Chi vuol essere milionario | Dati Auditel ieri - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 22 ottobre 2020: Doc nelle tua mani, X Factor, Europa League, Le Iene, Chi vuol essere milionari… - infoitsport : Ascolti tv ieri, 21 ottobre 2020: Ulisse – Il piacere della scoperta vs Inter – Borussia Monchengladbach | Dati Aud… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri, 21 ottobre 2020: Ulisse – Il piacere della scoperta vs Inter – Borussia Monchengladbach | Dati Aud… - infoitcultura : Ascolti tv ieri, 20 ottobre 2020: Imma Tataranni vs Temptation Island | Dati Auditel ieri -