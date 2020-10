Alemanno, confermata la condanna a sei anni: «Uomo politico di riferimento di Mafia Capitale» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gianni Alemanno è stato confermato colpevole in appello per corruzione per quei soldi ricevuti tra il 2012 e il 2014 per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio e dovrà scontare una pena di sei anni di reclusione. L’ex sindaco di Roma – da maggio 2008 a giugno 2013 – e ministro per le politiche agricole e forestali dal 2001 al 2006 per il Governo Berlusconi II e III era «l’Uomo politico di riferimento dell’organizzazione Mafia Capitale all’interno dell’amministrazione comunale» per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. LEGGI ANCHE >>> Per Gianni Alemanno il colpevole degli assembramenti del 2 giugno è Giuseppe ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giè stato confermato colpevole in appello per corruzione per quei soldi ricevuti tra il 2012 e il 2014 per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio e dovrà scontare una pena di seidi reclusione. L’ex sindaco di Roma – da maggio 2008 a giugno 2013 – e ministro per le politiche agricole e forestali dal 2001 al 2006 per il Governo Berlusconi II e III era «l’didell’organizzazioneall’interno dell’amministrazione comunale» per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. LEGGI ANCHE >>> Per Giil colpevole degli assembramenti del 2 giugno è Giuseppe ...

