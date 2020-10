A Mattino 5 Arianna David contro la sorella e l’avvocato della Gregoraci: “Voglio che mi facciate pubblicamente le scuse” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Arianna David è intervenuta come ospite quest’oggi a Mattino 5 per replicare “all’attacco mediatico”, come l’ha definito lei stessa in puntata, ricevuto due giorni fa dalla sorella e dall’avvocato di Elisabetta Gregoraci, dopo che nella trasmissione di Canale 5 aveva confermato il gossip sulla concorrente del Grande Fratello Vip 5 (ossia quello della presunta relazione con Stefano Coletti). La replica di Arianna David a Marzia Gregoraci e Micaela Ottomano L’argomento della settimana non poteva concludersi con la richiesta da parte di Marzia Gregoraci (sorella di Elisabetta) e Micaela Ottomano (sua migliore amica, nonché suo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020)è intervenuta come ospite quest’oggi a5 per replicare “all’attacco mediatico”, come l’ha definito lei stessa in puntata, ricevuto due giorni fa dallae dall’avvocato di Elisabetta, dopo che nella trasmissione di Canale 5 aveva confermato il gossip sulla concorrente del Grande Fratello Vip 5 (ossia quellopresunta relazione con Stefano Coletti). La replica dia Marziae Micaela Ottomano L’argomentosettimana non poteva concludersi con la richiesta da parte di Marziadi Elisabetta) e Micaela Ottomano (sua migliore amica, nonché suo ...

fabio76tuttala2 : FATALITÀ STAMATTINA A MATTINO 5 SI È PARLATO DI ARIANNA CHE CON ELISABETTA OGNI GIORNO GLI MANDA DEI MESSAGGI PER F… - 2010gaietta : RT @fabio76tuttala2: avete sentito oggi a mattino 5 che ARIANNA AMICA DELLA GREGORACI LA CHIAMA OGNI GIORNO PER DIRGLI DI COME LA STA DIFEN… - Marikap28 : RT @fabio76tuttala2: avete sentito oggi a mattino 5 che ARIANNA AMICA DELLA GREGORACI LA CHIAMA OGNI GIORNO PER DIRGLI DI COME LA STA DIFEN… - fabio76tuttala2 : avete sentito oggi a mattino 5 che ARIANNA AMICA DELLA GREGORACI LA CHIAMA OGNI GIORNO PER DIRGLI DI COME LA STA DI… - vm1382 : RT @frzjve: Arianna David è andata a mattino 5 a dire che Eligreg e Stefano sono fidanzati e hanno fatto un tatuaggio insieme, questa è la… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Arianna Arianna Errigo positiva al Covid: «Ma ho pochi sintomi, sto bene» Il Mattino Gf Vip, urla furiose nella Casa tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi: «Sei una parac***». Lei va fuori di sé. Intervengono gli altri

«Io dico quello che caz*** mi pare», urla Elisabetta. Lo scontro più duro con Elisabetta Gregoraci che Tommaso definisce «parac***». Gf Vip , urla furiose nella Casa tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso ...

Elisabetta Gregoraci, la sorella sbotta sui social: «Non parlare mai più della vita privata»

Nei salotti televisivi non si parla d’altro: Elisabetta Gregoraci è fidanzata? Arianna David a Mattino 5 conferma che la showgirl calabrese non è sola: “Da quello che so ...

«Io dico quello che caz*** mi pare», urla Elisabetta. Lo scontro più duro con Elisabetta Gregoraci che Tommaso definisce «parac***». Gf Vip , urla furiose nella Casa tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso ...Nei salotti televisivi non si parla d’altro: Elisabetta Gregoraci è fidanzata? Arianna David a Mattino 5 conferma che la showgirl calabrese non è sola: “Da quello che so ...