Valentina Autiero torna sullo sgabello | Cambio di rotta dopo Uomini e Donne (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come già circolato sul web, nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Valentina Autiero e Germano Avolio hanno abbandonato insieme la trasmissione e hanno iniziato la loro vita di coppia, lontano dai riflettori. Tuttavia, l’uscita di scena non è avvenuta in modo deciso e romantico come Valentina avrebbe voluto. Tanto che è stata necessaria l’intercessione di Maria De Filippi per convincere la dama a mettere da parte l’orgoglio. Forse Valentina Autiero torna sullo sgabello di Uomini e Donne, pentendosi della scelta fatta? Sembra che la decisione di abbandonare il programma mano nella mano con Germano Avolio sia stata tutt’altro che gioiosa ... Leggi su giornal (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come già circolato sul web, nelle ultime registrazioni die Germano Avolio hanno abbandonato insieme la trasmissione e hanno iniziato la loro vita di coppia, lontano dai riflettori. Tuttavia, l’uscita di scena non è avvenuta in modo deciso e romantico comeavrebbe voluto. Tanto che è stata necessaria l’intercessione di Maria De Filippi per convincere la dama a mettere da parte l’orgoglio. Forsedi, pentendosi della scelta fatta? Sembra che la decisione di abbandonare il programma mano nella mano con Germano Avolio sia stata tutt’altro che gioiosa ...

Gif_di_Tina : @LaDeny_ Mamma mia tipo Valentina Autiero. Le burinette so tutte permalose - zazoomblog : Maria De Filippi rimprovera Valentina Autiero: “Non lo hai neanche guardato in faccia…” - #Maria #Filippi… - neartozayn : RT @hasDarkHorse: Simona che ha paura di Valentina Autiero, totalmente me. #uominiedonne - hasDarkHorse : Simona che ha paura di Valentina Autiero, totalmente me. #uominiedonne - Fancazzista77 : Grazie Germano che ci libererai dalle urla di Valentina Autiero #uominiedonne -