Ultime Notizie Roma del 22-10-2020 ore 07:10 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale giovedì 22 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio impennata di nuovi casi di coronavirus sono 15199 127 deceduti in Senato il premier Conte spiega che le scelte consentono di evitare chiusure generalizzate su tutto il territorio nazionale di bloccare attività produttiva e scuole e invita a limitare gli spostamenti non necessari Ricciardi milano-napoli forza e Roma è già fuori controllo coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 mattino da oggi al 13 novembre consentiti solo gli spostamenti motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità chiusi centri commerciali nel weekend stessa iniziativa nel Lazio dalle 24 venerdì didattica a distanza da lunedì per le secondarie in Veneto registra un boom di casi covid 1422 in più di un giorno Ma Gaia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 ottobre 2020)dailynews radiogiornale giovedì 22 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio impennata di nuovi casi di coronavirus sono 15199 127 deceduti in Senato il premier Conte spiega che le scelte consentono di evitare chiusure generalizzate su tutto il territorio nazionale di bloccare attività produttiva e scuole e invita a limitare gli spostamenti non necessari Ricciardi milano-napoli forza eè già fuori controllo coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 mattino da oggi al 13 novembre consentiti solo gli spostamenti motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità chiusi centri commerciali nel weekend stessa iniziativa nel Lazio dalle 24 venerdì didattica a distanza da lunedì per le secondarie in Veneto registra un boom di casi covid 1422 in più di un giorno Ma Gaia ...

fanpage : Matteo Salvini dice no allo smart working - fanpage : Ricciardi: “Ci sono aree in cui epidemia è fuori controllo, subito lockdown a Milano e Napoli” - fanpage : L’immunologa Viola: “Sarano mesi difficili, limitiamo le frequentazioni e facciamo dei lockdown individuali” - tempostretto : Un nuovo articolo: (Militari davanti alla scuola elementare. Alessandro Russo: 'Perchè non i vigili?') è stato pubb… - stefano19871756 : RT @fanpage: In Puglia, da oggi, chiunque potrà fare il tampone. Le tariffe arrivano ad un massimo di 80 euro. -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Meghan Markle, lo sfregio incredibile alla regina Elisabetta. «Sua maestà è molto ferita»

Su Leggo.it le ultime novità. Meghan Markle, lo sfregio incredibile alla regina Elisabetta. «Sua maestà è molto delusa». La duchessa di Sussex avrebbe deluso nuovamente la famiglia reale con ...

Un nuovo contagio e tre classi pronte al rientro

Si allenta la tensione all’istituto superiore. Intanto preside e docenti si preparano a riorganizzazione le lezioni ...

Su Leggo.it le ultime novità. Meghan Markle, lo sfregio incredibile alla regina Elisabetta. «Sua maestà è molto delusa». La duchessa di Sussex avrebbe deluso nuovamente la famiglia reale con ...Si allenta la tensione all’istituto superiore. Intanto preside e docenti si preparano a riorganizzazione le lezioni ...