Tiziano Ferro commosso per Papa Francesco | “mi ricordi chi sono”

Dopo le parole di Papa Francesco sulla legge per le unioni civili, arriva il commento toccante dell'amato cantautore Tiziano Ferro su Instagram: "Questo è sempre stato per me Dio" Tiziano Ferro (fonte foto: GettyImages)Hanno scosso il mondo, le parole pronunciate da Papa Francesco, che nel documentario "Francesco" di Evgeny Afineevsky, presentato mercoledì pomeriggio alla Festa del cinema di Roma, si è detto favorevole ad una legge sulle unioni civili: arriva il commento di Tiziano Ferro, amato cantautore, con un toccante messaggio su Instagram. Un passaggio davvero importante, quello del Pontefice, che rappresenta una novità ...

