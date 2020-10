Tennis, ATP Anversa 2020: volano ai quarti Raonic, Khachanov e Giron. Eliminato Goffin (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si è appena conclusa la quarta giornata del torneo ATP 250 di Anversa. La grande sorpresa è stata la sconfitta del numero 1 del seeding David Goffin che ha ceduto davanti alla grinta dello statunitense Marcos Giron. Il Tennista di casa, uno dei grandi favoriti alla vittoria finale, ha pagato a caro prezzo il bassissimo numero di prime messe in campo, solo il 48%, e il solo 38% di break point sfruttati contro il 77% dell’avversario. Ad aprire la giornata odierna la vittoria in due set 7-5 7-6(4) di Milos Raonic contro il britannico Cameron Norrie. Il canadese ha impostato la partita, come di consueto, sulla solidità del proprio servizio non a caso ha ottenuto l’89% di punti quando è riuscito a mettere la prima in campo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si è appena conclusa la quarta giornata del torneo ATP 250 di. La grande sorpresa è stata la sconfitta del numero 1 del seeding Davidche ha ceduto davanti alla grinta dello statunitense Marcos. Ilta di casa, uno dei grandi favoriti alla vittoria finale, ha pagato a caro prezzo il bassissimo numero di prime messe in campo, solo il 48%, e il solo 38% di break point sfruttati contro il 77% dell’avversario. Ad aprire la giornata odierna la vittoria in due set 7-5 7-6(4) di Miloscontro il britannico Cameron Norrie. Il canadese ha impostato la partita, come di consueto, sulla solidità del proprio servizio non a caso ha ottenuto l’89% di punti quando è riuscito a mettere la prima in campo, ...

SuperTennisTv : ?? @janniksin accede ai quarti di finale dell'#ATP di Colonia battendo in due set il francese Herbert! #tennis… - apicella57 : RT @lorenzofares: Evidentemente corro troppo e male Ma darei tantissimo per vedere a #Colonia2 una finale tra @janniksin ???? e @felixtennis… - infoitsport : Tennis, Jannik Sinner e il ranking dopo i quarti all’ATP di Colonia: top-40 a un passo. E se va avanti… Tutte le pr… - Eurosport_IT : Rafael Nadal pronto a conquistare...il campionato di golf delle Baleari ??? ?? ???? #EurosportTENNIS | #Nadal - SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: Evidentemente corro troppo e male Ma darei tantissimo per vedere a #Colonia2 una finale tra @janniksin ???? e @felixtennis… -