Striscia, tapiro a Mauro Corona per l'allontanamento dalla Rai. (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sta facendo discutere l'allontanamento dalla Rai di Mauro Corona, colpevole - durante la messa in onda di #Cartabianca - di aver zittito la conduttrice Bianca Berlinguer dandole della ' Gallina! ' . ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sta facendo discutere l'Rai di, colpevole - durante la messa in onda di #Cartabianca - di aver zittito la conduttrice Bianca Berlinguer dandole della ' Gallina! ' . ...

leggoit : Striscia, tapiro a Mauro corona per l'allontanamento dalla Rai. Poi il messaggio a Franco Di Mare: «Mi chiamavi fra… - AgenziaOpinione : canale 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * TAPIRO D’ORO A MAURO CORONA: « Caro Franco Di Mare, mi chiamavi fratello e ora… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: La figuraccia rimediata da Iconize - al secolo Marco Ferrero - è di quelle che non si dimenticano facilmente. [Tutti i v… - MediasetPlay : La figuraccia rimediata da Iconize - al secolo Marco Ferrero - è di quelle che non si dimenticano facilmente. [Tut… - iamexemi : @GuardaStelle82 due giorni fa tipo. Striscia gli ha portato il tapiro e lui ha richiesto scusa a tutti e blabla -