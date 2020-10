Sicilia – Italia in Comune: ridurre le firme per le liste elettorali (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sicilia – Italia in Comune: ridurre le firme per le liste elettorali – ridurre a un terzo il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste in vista delle amministrative in Sicilia come gesto di sensibilità in favore della partecipazione democratica, messa in difficoltà dall’emergenza sanitaria. A chiederlo al presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, è Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune, il partito dei sindaci che conta oltre quattrocento fra sindaci e amministratori locali eletti in liste civiche di tutta Italia. Quella che stiamo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 ottobre 2020)inleper lea un terzo il numero dellenecessarie per la presentazione dellein vista delle amministrative income gesto di sensibilità in favore della partecipazione democratica, messa in difficoltà dall’emergenza sanitaria. A chiederlo al presidente della Regione, Nello Musumeci, è Alessio Pascucci, coordinatore nazionale diin, il partito dei sindaci che conta oltre quattrocento fra sindaci e amministratori locali eletti inciviche di tutta. Quella che stiamo ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Rsa evacuata a Sambuca di Sicilia. 64 positivi e 4 morti VIDEO #ANSA - WildPersonCloud : RT @RustyBigTime: #kobo #felicityjonesebooks @kobo italian - musicamedlive : In anteprima radiofonica per l'Italia il nuovo progetto di @MathlouthiEmel in uscita domani per la @partisanrecords… - nJ7fjfZ0VLdtlLZ : @GiorgiaMeloni perchè i PARASSITI AFRICANI del centro africa invece di venire qui in Italia ha rompere i coglioni,… - detestotutti : @docmanhattan4 @manginobrioches Sembra la puntata dei Simpson quando vanno nel sud Italia, potrebbe essere Calabria… -