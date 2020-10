Salvini: “Conte dica a Fedez di fare qualcosa per la cassa integrazione”. Il cantante risponde (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Se Conte ci sta guardando, lo invito a fare un’altra telefonata a Fedez, ma oltre alla mascherina bisogna chiedere all’Inps di dare la cassa integrazione: è incredibile che a ottobre ancora ci sia chi non ha ricevuto nulla”. Matteo Salvini, durante la trasmissione “Stasera Italia” su Rete 4 ha parlato così al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi aveva contattato il cantante Fedez e sua moglie, l’influencer Chiara Ferragni, chiedendo loro di lanciare un appello online per l’uso della mascherina. Proprio l’artista milanese ha risposto alle dichiarazioni del leader leghista tramite i social: “Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: ‘Non ce ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Se Conte ci sta guardando, lo invito aun’altra telefonata a, ma oltre alla mascherina bisogna chiedere all’Inps di dare laintegrazione: è incredibile che a ottobre ancora ci sia chi non ha ricevuto nulla”. Matteo, durante la trasmissione “Stasera Italia” su Rete 4 ha parlato così al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi aveva contattato ile sua moglie, l’influencer Chiara Ferragni, chiedendo loro di lanciare un appello online per l’uso della mascherina. Proprio l’artista milanese ha risposto alle dichiarazioni del leader leghista tramite i social: “senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: ‘Non ce ...

