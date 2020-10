Roma | auto date alla fiamme nella notte | caccia ai piromani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 ottobre 2020)inin Via Paoli/Piazza Mosca, a Montecucco, a. Non è la prima volta che nel quartiere si verificano roghi divetture, come spiegano i residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo XI Marconi della Polizia Locale una squadra dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Lerità sono al lavoro per risalire all’identità dei pini. «Aree ancora troppo abbandonate e prive di sicurezza – lamentano i cittadini – Si necessita di un maggior controllo e monitoraggio del quartiere con sistema di video sorveglianza e pattugliamento delle forze dell’ordine di ogni ordine e grado». su Il Corriere della Città.