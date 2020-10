Neonato dichiarato morto: dopo sei ore l’incredibile scoperta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Neonato dichiarato morto, ma dopo sei ore l’incredibile scoperta nella cella frigorifera dell’obitorio: è successo in Messico Arriva dal Messico una storia di dolore e di speranza che ha per protagonista un Neonato. Il bimbo era nato prematuro dopo una gravidanza di appena 23 settimane ma i medici dell’ospedale di Puebla attorno alle 4.30 del … L'articolo Neonato dichiarato morto: dopo sei ore l’incredibile scoperta proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020), masei ore l’incredibilenella cella frigorifera dell’obitorio: è successo in Messico Arriva dal Messico una storia di dolore e di speranza che ha per protagonista un. Il bimbo era nato prematurouna gravidanza di appena 23 settimane ma i medici dell’ospedale di Puebla attorno alle 4.30 del … L'articolosei ore l’incredibileproviene da Inews.it.

Adnkronos : #Neonato dichiarato morto: sopravvive 6 ore all'obitorio - OperaFisista : Messico, neonato sopravvive sei ore in una cella frigorifera di un obitorio: era stato dichiarato morto dopo la nas… - Gazzettino : Messico, #neonato sopravvive sei ore in una #cella frigorifera di un #obitorio: era stato dichiarato morto dopo la… - NATOlizer : Messico, neonato sopravvive sei ore in una cella frigorifera di un obitorio: era stato dichiarato morto...… - infoitinterno : Dichiarato morto, neonato inizia a piangere prima di essere sepolto -