Lazio: Bastos parte, andrà a giocare all’Al Ain (Di giovedì 22 ottobre 2020) Doveva partire già durante il mercato estivo ma poi nessuna offerta valida arrivava oppure nessun club lo convinceva pienamente. Ora invece Bastos ha deciso: lascerà la Lazio per andare a giocare negli Emirati Arabi, precisamente all’Al Ain. Bastos avrà trovato la sua squadra? La Lazio con la cessione di Bastos guadagnerà 800 mila euro, incasso che gioverà molto alle casse biancocelesti. La partenza del giocatore angolano è stata possibile perchè negli Emirati Arabi il mercato chiuderà soltanto il 4 novembre. Bastos lascia quindi la capitale dopo quattro anni: il suo contratto sarebbe scaduto nel 2021 e nei piani della società non rientrava l’opzione di rinnovo. Il club ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) Doveva partire già durante il mercato estivo ma poi nessuna offerta valida arrivava oppure nessun club lo convinceva pienamente. Ora inveceha deciso: lascerà laper andare anegli Emirati Arabi, precisamente all’Al Ain.avrà trovato la sua squadra? Lacon la cessione diguadagnerà 800 mila euro, incasso che gioverà molto alle casse biancocelesti. Lanza del giocatore angolano è stata possibile perchè negli Emirati Arabi il mercato chiuderà soltanto il 4 novembre.lascia quindi la capitale dopo quattro anni: il suo contratto sarebbe scaduto nel 2021 e nei piani della società non rientrava l’opzione di rinnovo. Il club ...

