La frase di Papa Francesco sulle famiglie omosessuali è rivoluzionaria | ma non per lui

Dopo il defenestramento del cardinale Giovanni Angelo Becciu stanno facendo il giro del mondo, ma con ben altre ricadute, le parole inedite di Francesco rilasciate, nel maggio dello scorso anno, alla giornalista messicana Valentina Alazraki e riportate nel documentario che il regista americano Evgeny Afineevsky ha dedicato al pontefice argentino. Presentato ieri in anteprima al Festival del Cinema di Roma, il lungometraggio sarà oggi insignito del 18° Premio Kinéo nei Giardini Vaticani. «Le persone omosessuali – queste le clamorose parole di Bergoglio – hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono ...

