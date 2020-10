Il Premio Sacharov 2020 per i diritti umani va all’opposizione bielorussa. Il video (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Premio Sacharov 2020 per i diritti umani va all’opposizione bielorussa Milano, 22 ott. (askanews) – Il Parlamento europeo ha assegnato il Premio Sacharov per i diritti umani all ‘”opposizione democratica” in Bielorussia, gesto salutato da Svetlana Tikhanovskaya come “ricompensa per il popolo” che si è scagliato contro la rielezione del presidente Alexander Lukashenko, in sella da 26 anni. “Non rinunciate alla vostra lotta. Noi siamo al vostro fianco”, ha dichiarato ai vincitori il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, sottolineando che i rappresentanti dell’opposizione, per la maggioranza imprigionati o costretti all’esilio, ha dalla ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilper iva all’opposizioneMilano, 22 ott. (askanews) – Il Parlamento europeo ha assegnato ilper iall ‘”opposizione democratica” in Bielorussia, gesto salutato da Svetlana Tikhanovskaya come “ricompensa per il popolo” che si è scagliato contro la rielezione del presidente Alexander Lukashenko, in sella da 26 anni. “Non rinunciate alla vostra lotta. Noi siamo al vostro fianco”, ha dichiarato ai vincitori il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, sottolineando che i rappresentanti dell’opposizione, per la maggioranza imprigionati o costretti all’esilio, ha dalla ...

