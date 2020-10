“Il governo nigeriano sta massacrando i suoi cittadini”. Ecco per cosa protesta Osimhen (Di giovedì 22 ottobre 2020) Al primo gol al San Paolo Osimhen ha steso al sole una maglia bianca, in faccia alle telecamere. Una scritta non chiarissima, tirata via col pennarello: #EndPoliceBrutalityInNigeria. L’intento, ovvio, era costringerci a farci una domanda: che sta succedendo in Nigeria, che noi da qui, dal nostro divano, vediamo? In molti avranno googleato “polizia” e “Nigeria”. Avranno scoperto cos’è la SARS, la Special anti-robbery squad, la squadra speciale della polizia accusata di violenze, abusi ed estorsione. Avranno letto delle proteste pacifiche dei cittadini nigeriani. E, forse, qualcuno, sarà arrivato alla denuncia di Amnesty International: la polizia ha ucciso decine di persone con la scusa di fermare i manifestanti. La storia, riassunta male, è questa. Ma un pezzo straordinario della scrittrice nigeriana ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Al primo gol al San Paoloha steso al sole una maglia bianca, in faccia alle telecamere. Una scritta non chiarissima, tirata via col pennarello: #EndPoliceBrutalityInNigeria. L’intento, ovvio, era costringerci a farci una domanda: che sta succedendo in Nigeria, che noi da qui, dal nostro divano, vediamo? In molti avranno googleato “polizia” e “Nigeria”. Avranno scoperto cos’è la SARS, la Special anti-robbery squad, la squadra speciale della polizia accusata di violenze, abusi ed estorsione. Avranno letto delle proteste pacifiche dei cittadini nigeriani. E, forse, qualcuno, sarà arrivato alla denuncia di Amnesty International: la polizia ha ucciso decine di persone con la scusa di fermare i manifestanti. La storia, riassunta male, è questa. Ma un pezzo straordinario della scrittrice nigeriana ...

