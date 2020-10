Formula E | annunciati i 4 round dell’inizio della Season 7

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La partenza dell’ePrix di Santiago durante la stagione 2020 – Photo Credit: FIAE TwitterFIA eE si sono incontrati ed hanno confermato i primi 4in Cile ed in Arabia Saudita, con due double-header, che inaugureranno l’inizio7. Sono stati rinviati, invece, gli ePrix di Messico e Cina per la stagione 2020-2021. Il prossimo anno il campionato sarà per la prima volta valido come mondiale. A Santiago e Diriyah i primi 4 ePrix La FIA ha ufficializzato i primi 4del campionato Mondiale diE. Stagione, la numero 7, che sarà ricordata per essere la prima ad acquisire la denominazione di campionato mondiale diE. La Federazione Internazionale dell’Automobile e ...