Coronavirus, virologo Pregliasco: “Coprifuoco insufficiente, la situazione non è di emergenza ma preoccupa. Il pericolo lockdown aleggia” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non credo che questo coprifuoco notturno sia sufficiente, la sua azione la vedremo nelle prossime settimane. Dobbiamo dire che la situazione attuale non e’ di emergenza ma e’ la prospettiva a preoccupare. E’ giusto fare questa sterzata, che e’ un primo giro di vite, credo pero’ che in futuro bisognera’ farne altri due o tre”. Lo dice a Rai Radio1, su Un Giorno da Pecora, il direttore sanitario Irccs dell’ospedale Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco. “Il pericolo del lockdown aleggia, basta vedere le altre nazioni, come la Polonia. D’altra parte la Merkel lo ha detto in modo brutale, ‘state a casa‘”. Sul possibile lockdown a Milano, Roma e Napoli ipotizzato da Walter Ricciardi. ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non credo che questo coprifuoco notturno sia sufficiente, la sua azione la vedremo nelle prossime settimane. Dobbiamo dire che laattuale non e’ dima e’ la prospettiva are. E’ giusto fare questa sterzata, che e’ un primo giro di vite, credo pero’ che in futuro bisognera’ farne altri due o tre”. Lo dice a Rai Radio1, su Un Giorno da Pecora, il direttore sanitario Irccs dell’ospedale Galeazzi di Milano Fabrizio. “Ildelaleggia, basta vedere le altre nazioni, come la Polonia. D’altra parte la Merkel lo ha detto in modo brutale, ‘state a casa‘”. Sul possibilea Milano, Roma e Napoli ipotizzato da Walter Ricciardi. ...

