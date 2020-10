Coronavirus, tamponi rapidi in farmacia. Aifa: “Anticorpi monoclonali a inizio 2021” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, tamponi rapidi in farmacia. L’annuncio è stato dato dal ministro Speranza nella Conferenza Stato-Regioni. ROMA – Coronavirus, tamponi rapidi in farmacia. Per evitare le file che si stanno registrando negli ultimi giorni, i test antigenici sono attesi nelle prossime ore nelle farmacie. Ad annunciare questa importante novità è stato il ministro Speranza nella Conferenza Stato-Regioni. “Abbiamo ridotto la quarantena di 10 giorni, eliminato il secondo tampone. Siamo disponibili a trovare nuovi ambiti di intervento specifici“, le parole del titolare del Dicastero della Salute, riportate dall’Ansa, alla richiesta dei governatori di semplificare le procedure di tracciamento. Farmacie e ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020)in. L’annuncio è stato dato dal ministro Speranza nella Conferenza Stato-Regioni. ROMA –in. Per evitare le file che si stanno registrando negli ultimi giorni, i test antigenici sono attesi nelle prossime ore nelle farmacie. Ad annunciare questa importante novità è stato il ministro Speranza nella Conferenza Stato-Regioni. “Abbiamo ridotto la quarantena di 10 giorni, eliminato il secondo tampone. Siamo disponibili a trovare nuovi ambiti di intervento specifici“, le parole del titolare del Dicastero della Salute, riportate dall’Ansa, alla richiesta dei governatori di semplificare le procedure di tracciamento. Farmacie e ...

