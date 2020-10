Coronavirus, Conte: “Chiediamo ancora sacrifici ai cittadini” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha chiesto sacrifici ai cittadini per contrastare ancora una volta l’avanzata del Coronavirus nel nostro paese. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto nell’Aula del Senato per riferire dell’attuale gestione dello stato di emergenza causato dalla pandemia di Coronavirus da parte del suo esecutivo. Il premier ha spiegato ai presenti … L'articolo Coronavirus, Conte: “Chiediamo ancora sacrifici ai cittadini” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il premier Giuseppeha chiestoai cittadini per contrastareuna volta l’avanzata delnel nostro paese. Il Presidente del Consiglio Giuseppeè intervenuto nell’Aula del Senato per riferire dell’attuale gestione dello stato di emergenza causato dalla pandemia dida parte del suo esecutivo. Il premier ha spiegato ai presenti … L'articolo: “Chiediamoai cittadini” proviene da Inews.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, l’appello di Conte ai cittadini: “Evitare gli spostamenti superflui per ridurre le occasioni di contag… - La7tv : #ottoemezzo L'immunologa Antonella Viola smentisce le dichiarazioni del premier #Conte sul #vaccino pronto a fine a… - fattoquotidiano : Coronavirus, Salvini: “Conte telefona ai Ferragnez? Con me solo 40 secondi al telefono negli ultimi mesi” - PaoloCaminiti1 : Non tocca a Giuseppe Conte decidere cosa è necessario - PaoloCaminiti1 : RT @tempoweb: Non tocca a #GiuseppeConte decidere cosa è necessario -