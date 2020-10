Coprifuoco e solo spostamenti necessari: l’ipotesi allo studio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un Coprifuoco anticipato alle 20 o alle 22, l’ampliamento dello smart working anche ai privati, la DAD anche alle medie: con la prospettiva di sfondare il muro dei 20mila contagi giornalieri oltre alle ordinanze regionali attuali potrebbero arrivare presto nuove misure restrittive per le città più grandi. Ancora prima di un eventuale nuovo DPCM che dovrebbe chiudere le palestre e le piscine e vietare gli assembramenti all’aperto di ogni tipo, con un limite di persone ancora da fissare. Spiega Repubblica che alla soglia dei 30mila casi al giorno scatterebbe il lockdown e che Conte ha ricevuto informazioni dal CTS sugli effetti delle mascherine utilizzate ovunque: entro una settimana dovrebbero riflettersi sul numero dei positivi. Basterà? allo studio anche una stretta sugli spostamenti ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Unanticipato alle 20 o alle 22, l’ampliamento dello smart working anche ai privati, la DAD anche alle medie: con la prospettiva di sfondare il muro dei 20mila contagi giornalieri oltre alle ordinanze regionali attuali potrebbero arrivare presto nuove misure restrittive per le città più grandi. Ancora prima di un eventuale nuovo DPCM che dovrebbe chiudere le palestre e le piscine e vietare gli assembramenti all’aperto di ogni tipo, con un limite di persone ancora da fissare. Spiega Repubblica che alla soglia dei 30mila casi al giorno scatterebbe il lockdown e che Conte ha ricevuto informazioni dal CTS sugli effetti delle mascherine utilizzate ovunque: entro una settimana dovrebbero riflettersi sul numero dei positivi. Basterà?anche una stretta sugli...

fattoquotidiano : Torna l’autocertificazione per il coprifuoco in Lombardia: in giro dalle 23 alle 5 solo per motivi di lavoro o urge… - troisi_licia : Coprifuoco nel Lazio. Io tra le 24.00 e le 5.00 non solo non esco, non sto in giro manco per casa mia... - Open_gol : Sala: «Ora per me il consenso conta zero. Ho a cuore solo il bene di Milano e farò ciò che devo». Il video ? - Rosariodpr1974 : RT @ilruttosovrano: Lombardia, Fontana firma l'ordinanza per il coprifuoco e conquista l'indipendenza da Salvini, ora va a fare la pipì da… - UBrignone : RT @tempoweb: Italia, anno 2050. #Conte chiede solo un altro piccolo sacrificio... VIDEO #coprifuoco #lockdown #dpcm -